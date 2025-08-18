القادة الأوروبيون سيجتمعون مع زيلينسكي قبل التوجه الى البيت الأبيض

أعلنت المفوضية الأوروبية أن القادة الأوروبيين سيلتقون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وأشارت المفوضية الأوروبية في جدول أعمالها الرسمي إلى أن "اجتماعا تحضيريا" سيُعقد قبل لقاء الرئيس الأميركي، والذي يأتي بعد أيام من قمة جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.