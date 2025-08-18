أمطار غزيرة جديدة تودي بحياة 20 شخصا في باكستان

أودت متساقطات غزيرة جديدة بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في شمال باكستان حيث قضى المئات خلال الأيام الماضية جراء موسم الأمطار الموسمية الحاد على نحو غير معتاد، وفق مسؤولَين محليَين.



وقال مسؤول في هيئة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختونخوا لوكالة فرانس برس: "دُمّرت قرى عدة في منطقة سوابي، والحصيلة الأولية للأمطار الغزيرة لا تقل عن 20 قتيلا".



وأكد مسؤول آخر في المقاطعة هذه الحصيلة لفرانس برس.