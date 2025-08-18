إتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الهندي وبوتين

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعبر عن تطلعه إلى استمرار الحوار والتواصل بينهما في الأيام المقبلة.



وكتب مودي على منصة إكس: "أشكر صديقي، الرئيس بوتين، على مكالمته الهاتفية وعلى مشاركته لنا رؤاه بشأن اجتماعه في الآونة الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب في ألاسكا".