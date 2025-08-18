برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

تواجه سوريا شبح أزمة غذائية بعدما تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاما في انخفاض إنتاج القمح بنحو 40 بالمئة لتزيد الضغوط على الحكومة التي تعاني من نقص السيولة ولم تتمكن من تأمين مشتريات بكميات كبيرة.



وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إجابات مكتوبة على أسئلة من "رويترز" أن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون الجوع الشديد، من دون أن يحدد إطارا زمنيا.



وأشار الى أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي.