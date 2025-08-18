ترامب يجدد رغبته بعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي اذا "سار كل شيء على ما يرام"

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في عقد قمة ثلاثية أميركية روسية أوكرانية في حال "سار كل شيء على ما يرام" خلال الاجتماع الذي يعقده مع فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين.



وقال الرئيس الأميركي أثناء استقباله نظيره الأوكراني: "سنعقد اجتماعا. اعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية، وأعتقد أنه لدى حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لانهاء الحرب".

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة يمكن أن تحاول التفاوض لإنهاء الأزمة الأوكرانية من دون الحاجة إلى هدنة تؤدي إلى توقف القتال.



من جهته، شكر زيلينسكي لترامب استضافته للقاء سيشارك فيه لاحقا قادة أوروبيون، بعد أيام من قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال: "شكرا على المبادرة، والشكر الجزيل لك على جهودك، جهودك الشخصية لوقف القتل ووقف هذه الحرب".

