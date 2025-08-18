زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب مع روسيا.



وخلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، قال زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى العمل في البرلمان، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات خلال الحرب"، مضيفا أنه من الضروري أن يكون بإمكان الشعب إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة وقانونية.



والانتخابات في أوكرانيا معلقة حاليا بموجب الأحكام العرفية.