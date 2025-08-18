ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه من المحتمل أن يعقد القادة الثلاثة اجتماعا.



وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه تحدث للتو مع بوتين بطريقة غير مباشرة.