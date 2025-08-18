ترامب: بوتين مستعد لقبول ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن وافق في خلال قمتهما الأسبوع الماضي على ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.



وقال ترامب في مطلع محادثاته مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "في خطوة مهمة للغاية، وافق الرئيس بوتين على قبول روسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار وسننظر فيها على الطاولة، إضافة إلى من سيفعل ماذا".



وأضاف: "أعتقد أن الدول الأوروبية ستتحمل جزءا كبيرا من العبء. سنساعدها وسنجعلها آمنة للغاية".

ولفت ترامب الى أنه يتوقع أن يطلق بوتين أكثر من ألف أسير حرب أوكراني.



وقال ترامب: "أعتقد أنكم سترون أن الرئيس بوتين يرغب حقا في فعل شيء ما أيضا"، متوقعا بعض "التحركات الإيجابية حقا" بعد الاتفاق على اجتماع ثلاثي.



وأضاف: "أعلم أن هناك أكثر من ألف أسير حرب، وأعلم أنهم سيفرجون عنهم. ربما سيفرجون عنهم قريبا جدا، وربما يكون على الفور، وهو أمر رائع".







