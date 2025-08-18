ميرتس يدعو إلى وقف إطلاق النار قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأميركية

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأميركية المحتملة، وهو ما يتناقض مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعمل مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.



وقال ميرتس في اجتماع موسع في البيت الأبيض ضم زعماء أوروبيين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيعقد من دون وقف إطلاق النار، لذلك دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا".