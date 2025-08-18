ماكرون يدعو إلى قمة رباعية تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع رباعي يضم الأوروبيين، بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد قمة ثلاثية يجمع فيها رئيسي أوكرانيا وروسيا.



وقال ماكرون في اجتماع في البيت الأبيض جمع زعماء أوروبيين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها".