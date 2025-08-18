ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ناقش "أمورا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.



وأضاف ترامب، متحدثا في بداية اجتماع مع سبعة قادة أوروبيين وزيلينسكي، أنه سيسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني والروسي.



وأبدى ترامب استعداد بلاده للمشاركة في تقديمِ ضمانات أمنية ضمن اتفاقِ سلامٍ محتمل.



من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثاته مع نظيره الأميركي ترامب، وقال إنهما ناقشا الضمانات الأمنية.



وقال زيلينسكي في خلال اجتماع موسع مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض: "أجرينا محادثة جيدة للغاية مع الرئيس ترامب، وكانت بالفعل الأفضل - أو، آسف، ربما ستكون هناك (أخرى) أفضل في المستقبل".