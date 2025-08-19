بحث أميركيّ مع رئيسة المفوضية الأوروبية في مسألة الأطفال المفقودين في حرب أوكرانيا

بحث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مسألة الأطفال المفقودين بسبب الصراع الروسيّ الأوكرانيّ.

وقال مسؤولان في البيت الأبيض، إن ميلانيا زوجة ترامب أثارت محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية إلى بوتين.

وسلم ترامب تلك الرسالة إلى الرئيس الروسيّ.

وأعلن الرئيس الأميركيّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أنّه بحث مع فون دير لاين "مشكلة الأطفال المفقودين الهائلة في جميع أنحاء العالم"، من دون أن يذكر أي بلد بعينه في منشوره.

ودعت فون دير لاين على منصة إكس، إلى “انتهاء الخسائر البشرية لهذه الحرب”.