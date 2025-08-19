ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام إتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن أمله في أن يمضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قدمًا باتجاه إنهاء الحرب مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن بوتين ربما لا يريد إبرام اتفاق.



وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "لا أعتقد أن ذلك سيخلق مشكلة. لأكون صريحًا معكم، أعتقد أن بوتين سئم من ذلك، أعتقد أنهم جميعًا سئموا من ذلك، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث".



وأضاف: "سنعرف ما الذي يريده الرئيس بوتين خلال الأسبوعين المقبلين... من المحتمل أنه لا يريد إبرام اتفاق".