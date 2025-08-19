كييف: روسيا أعادت جثث ألف جندي أوكراني

أعلنت كييف أن روسيا أعادت جثث ألف جندي أوكراني في إطار تفاهمات سابقة بين الدولتين المتحاربتين.



وقالت الوكالة الحكومية التي تنسق هذه العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي: "للأسف، من بين الجثث التي أعيدت، جثامين خمسة عسكريين أوكرانيين قضوا في الأسر"، مشيرة الى أنها ستجري اختبارات لتحديد هوية الرفات التي تم تسليمها من شرق أوكرانيا ومنطقة كورسك في روسيا.



وأكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدنسكي على تلغرام عملية التبادل هذه، كاشفا أن كييف أعادت أيضا 19 جثة لجنود روس.



وبذلك يرتفع عدد الجثث التي أعادتها روسيا إلى أوكرانيا منذ بداية العام إلى أكثر من 11 ألف جثة.