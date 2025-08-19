الرئيس الإيراني يدعو من يريفان إلى عدم تغيير حدود القوقاز

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أرمينيا المجاورة إلى الابقاء على حدود القوقاز من "دون تغيير" على خلفية مقترح إنشاء ممر يربط أذربيجان بجيب تابع لها عبر أراضي أرمينيا.



وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين على خلفية الحدود والأقاليم ذات النسيج العرقي المتباين ضمن أراضيهما. وفي التاسع من آب، اتفق البلدان بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، على إنهاء نزاعهما.



وينصّ مشروع الاتفاق بين باكو ويريفان على إنشاء منطقة عبور تربط أذربيجان بجيبها ناخيتشيفان عبر أرمينيا، والواقع على الحدود مع إيران التي تعارض هذا المشروع.



وتخشى الجمهورية الإسلامية أن يقطع هذا الممر الذي تطالب به باكو منذ عقود، اتصالها بأرمينيا وبقية دول القوقاز، ويؤدي الى نشر قوات أجنبية معادية قرب حدودها.



وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان، قال بزشكيان: "ندعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان"، لكنّه شدّد على أن "موقف إيران هو أن الحدود في القوقاز يجب أن تبقى من دون تغيير".



واعتبر الرئيس الإيراني أن تكليف قوى خارجية بحل المشاكل الإقليمية لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.



من جانبه، أكد باشينيان أن أمن الممر ستضمنه "أرمينيا وليس دولة ثالثة". وقال: "بالنسبة لأرمينيا، كما هي الحال بالنسبة لإيران، فإن حصانة الحدود بين بلدينا تمثل أهمية حيوية".