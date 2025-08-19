بوتين يُطلع ولي عهد السعودية على اتصالاته مع ترامب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أطلعه خلاله على الاتصالات التي أجرتها موسكو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة.



وذكر الكرملين أن الجانبين أشادا أيضا بالجهود المشتركة في إطار تحالف أوبك+ للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.