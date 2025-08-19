بريطانيا: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين

أعلنت الحكومة البريطانية أن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وذكرت الحكومة أن ما يسمى بتحالف الراغبين، الذي اجتمع عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأميركيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.