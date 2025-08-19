مصدران لفرانس برس: بوتين اقترح لقاء زيلينسكي في موسكو خلال اتصاله بترامب

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء محتمل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب مصدرين اطلعا على مضمون محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين.



وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس "تحدث بوتين عن موسكو" خلال اتصالهما الاثنين، مضيفا أن زيلينسكي ردّ بـ"لا".