نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج "نار معاداة السامية".



وقال نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون واطلعت عليها وكالة فرانس برس: "دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ "إرهاب" حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود".



ودعا نتنياهو، فرنسا إلى "استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 أيلول" المقبل.