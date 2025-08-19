0min

"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص

أعلن جهاز الأمن الداخلي في سوريا ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص، كانت متجهة الى لبنان، وصادر حمولتها.