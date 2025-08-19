إيران تؤكد أنها عززت قدراتها القتالية بعد المواجهة الأخيرة مع إسرائيل

أكدت طهران على لسان نائب القائد العام للحرس الثوري، أنها عززت قدراتها القتالية بعد المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في حزيران الماضي.