رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء بشأن أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي أن رؤساء أركان دول الحلف سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء للبحث في النزاع في أوكرانيا و"تقدم الجهود الدبلوماسية".



وقال الأميرال جوزيبي كافو دراغوني على منصة إكس: "غدا عبر تقنية الفيديو سأستضيف رؤساء أركان دول الحلف الـ32".