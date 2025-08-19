مصدر تركي لـ"رويترز": أنقرة وواشنطن تبحثان الخطوات المحتملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية لـ"رويترز" أن الوزير هاكان فيدان بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الخطوات المحتملة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال اتصال هاتفي اليوم.



وأفاد المصدر بأنهما ناقشا أيضا نتائج المحادثات التي جرت بين الرئيسين الأميركي والروسي في ولاية ألاسكا، وكذلك اجتماع واشنطن الذي ضم زعماء من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة.



وذكر المصدر أن فيدان وروبيو ناقشا أيضا جهود وقف إطلاق النار في غزة وأحدث المستجدات على الساحة السورية، مشيرا الى أن فيدان دعا إلى هدنة فورية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.