ترامب: واشنطن قد تقدّم دعما جويا في إطار الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا قد تشمل دعمها جوا ونشر قوات أوروبية على الأرض، محذّرا من وضع "صعب" حال فشل المفاوضات بين موسكو وكييف.



وقال لشبكة "فوكس نيوز": "عندما يتعلّق الأمر بالأمن، إنهم مستعدون لنشر أشخاص على الأرض"، في إشارة إلى الحلفاء الأوروبيين الذين التقاهم في البيت الأبيض الاثنين.



وأضاف: "نحن مستعدون لمساعدتهم بأمور معينة، خصوصا، على الأرجح جوا، لأن أحدا لا يملك ما نملك، حقيقة".



وأكد أن واشنطن لن تنشر أي قوات على الأرض في أوكرانيا واستبعد بشكل قاطع إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو).



وذكر ترامب بأن "فرنسا وألمانيا، وغيرها، المملكة المتحدة، تريد نشر قوات على الأرض".



وقال: "لا أعتقد أن الأمر سيسبب مشكلة بكل صدق. أعتقد أن بوتين تعب" من الحرب.

