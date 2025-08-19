البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بإمكانها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الرئيس دونالد ترامب وجّه فريقه للأمن القومي للتعاون مع أوروبا.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "أكد الرئيس بشكل قاطع أن القوات الأميركية لن تتواجد على الأرض في أوكرانيا، لكننا قادرون بالتأكيد على المساعدة في التنسيق، وربما توفير ضمانات أمنية أخرى لحلفائنا الأوروبيين".