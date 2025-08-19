باريس ردا على رسالة نتنياهو: فرنسا لا تحتاج دورسا في محاربة معاداة السامية

شدد الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد أن فرنسا "لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية"، وذلك ردا على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس إيمانويل ماكرون بتأجيج "معاداة السامية".



وقال حداد لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "أريد أن أقول بكل وضوح وحزم إن قضية معاداة السامية التي تسمم مجتمعاتنا الأوروبية، وقد شهدنا تسارعا في الأعمال العنيفة المعادية للسامية منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يمكن استغلالها"، مذكّرا بأن السلطات الفرنسية "لم تتوان يوما في محاربة معاداة السامية".