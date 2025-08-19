البيت الأبيض: الولايات المتحدة تبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والذي قبلته الحركة الفلسطينية.



وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانا قويا للغاية بشأن هذا الصراع على منصة تروث سوشيال أمس".