الرئاسة التركية: أردوغان وأمين حلف الأطلسي ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفيًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الثلاثاء الضمانات الأمنية الممكنة والمستدامة لأوكرانيا.



وأوضحت الرئاسة في بيان أن أردوغان وروته ناقشا أحدث المستجدات في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على التنسيق الوثيق بالإضافة إلى مساهمة تركيا في عملية السلام.