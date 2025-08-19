العراق يوقع اتفاقا مع شيفرون الأميركية بشأن مشاريع لاستكشاف النفط

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق وقع اتفاق مبادئ مع شركة شيفرون الأميركية بشأن "مشروع الناصرية المكون من أربع رقع استكشافية وتطوير حقل بلد النفطي وأي حقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى".



وعبر السوداني في بيان عن ترحيبه بعودة شركة شيفرون للعمل مجددا في العراق، مؤكدا أن الحكومة "اختطت منهجا مختلفا في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها في العراق وخصوصا الأميركية منها".