مسلحون اقتحموا مسجدا في شمال نيجيريا... ومقتل 27 شخصا على الأقل

أعلن مسؤولان أحدهما محلي والآخر في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا فيما أصيب آخرون اليوم الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون مسجدا في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا في أثناء صلاة الفجر.وذكر سكان أن مسلحين أطلقوا النار داخل مسجد بينما كان المسلمون متجمعين للصلاة حوالي الساعة 4:00 صباحا بتوقيت غرينتش في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي.