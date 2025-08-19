قصر الإليزيه: رسالة نتنياهو "لن تمر من دون رد"

استنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ربط بين رغبة إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأجيج معاداة السامية، ووصفته بأنه "دنيء" و"مبني على مغالطات".



وأكد قصر الإليزيه أن رسالة نتنياهو "لن تمر من دون رد"، قائلا إن "الجمهورية تحمي وستحمي دائما مواطنيها اليهود ... نحن نمر بفترة تتطلب التصرف بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".

