مقتل أكثر من 50 شخصا بحادث حافلة في غرب أفغانستان

قتل أكثر من 50 شخصا في غرب أفغانستان عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وقالت الشرطة: "بسبب السرعة المفرطة والإهمال انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشكل خطير" بشاحنة في ولاية هرات.