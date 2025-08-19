قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران

انفجرت الثلاثاء قذيفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران الماضي، في غرب الجمهورية الإسلامية ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.



وأفادت إرنا نقلا عن الحرس الثوري بانفجار "قذيفة من مخلفات العدوان الصهيوني في بيرانشهر" التابعة لمحافظة لرستان غرب ايران، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.