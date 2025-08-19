أخبار
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
أخبار دولية
2025-08-19 | 16:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
انفجرت الثلاثاء قذيفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران الماضي، في غرب الجمهورية الإسلامية ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.
وأفادت إرنا نقلا عن الحرس الثوري بانفجار "قذيفة من مخلفات العدوان الصهيوني في بيرانشهر" التابعة لمحافظة لرستان غرب ايران، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.
أخبار دولية
قتيل
ذخيرة
الحرب الإسرائيلية
إيران
0
أمن وقضاء
2025-08-09
انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في دورية للجيش في مجدل زون…
أمن وقضاء
2025-08-09
انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في دورية للجيش في مجدل زون…
0
أمن وقضاء
2025-08-12
اصابة عامل سوري بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة الحنية
أمن وقضاء
2025-08-12
اصابة عامل سوري بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة الحنية
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع إيران
آخر الأخبار
2025-06-16
الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع إيران
0
آخر الأخبار
2025-07-13
الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات العدوان في أحد المباني المستهدفة سابقاً في بلدة حاروف مما أحدث أضرارا مادية طفيفة في المحيط ولا غارة على البلدة كما تم التداول
آخر الأخبار
2025-07-13
الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات العدوان في أحد المباني المستهدفة سابقاً في بلدة حاروف مما أحدث أضرارا مادية طفيفة في المحيط ولا غارة على البلدة كما تم التداول
0
أخبار دولية
04:48
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
أخبار دولية
04:48
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
0
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
0
أخبار دولية
02:44
أكثر من 20 قتيلا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان
أخبار دولية
02:44
أكثر من 20 قتيلا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان
0
أخبار دولية
02:31
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرّ خطة السيطرة على مدينة ويطلب استدعاء 60 ألف جندي احتياط
أخبار دولية
02:31
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرّ خطة السيطرة على مدينة ويطلب استدعاء 60 ألف جندي احتياط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
آخر الأخبار
03:33
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر الحكومي حق الشوفيين على الدولة ويجب أن يفتح هذه السنة
آخر الأخبار
03:33
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر الحكومي حق الشوفيين على الدولة ويجب أن يفتح هذه السنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي وجهتها رفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي وجهتها رفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية
0
أخبار لبنان
04:14
رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين
أخبار لبنان
04:14
رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين
0
أخبار لبنان
04:23
سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح
أخبار لبنان
04:23
سيزار أبي خليل للـLBCI: موقفنا واضح... نحن مع حصرية السلاح وامتلاك الجيش لهذا السلاح
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
0
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
3
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
6
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
7
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
8
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
