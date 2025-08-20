أخبار
ترامب يريد "دخول الجنة" من بوابة تحقيق السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-20
ترامب يريد "دخول الجنة" من بوابة تحقيق السلام في أوكرانيا
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه إذا تمكن من تحقيق السلام في أوكرانيا، فإن هذا الإنجاز قد يساعده على "دخول الجنة"، مشيرًا بمزاح إلى أن فرصه ضعيفة حاليًا في نيل النعيم الأبدي.
وسبق لترامب البالغ من العمر 79 عامًا أن لمح إلى رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا للحصول على جائزة نوبل للسلام التي لا يفوت فرصة إلا ويؤكد أنه يستحقها عن جدارة.
وغداة استضافته في البيت الأبيض قمة جمعته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع بين كييف وموسكو، كشف ترامب في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عن دافع أخروي لمساعيه السلمية هذه.
وقال الرئيس الجمهوري عبر برنامج "فوكس إند فريندز" الذي تبثه "فوكس نيوز"، شبكة التلفزيون المفضلة لدى المحافظين: "أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن".
وأضاف: "أسمع أنني لست في وضع جيد، وأنني فعلًا في أسفل السلم! لكن إذا تمكنت من دخول الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب".
أخبار دولية
"دخول
الجنة"
بوابة
تحقيق
السلام
أوكرانيا
