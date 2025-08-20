أخبار
الصين تنظم عرضًا عسكريًا ضخمًا في ذكرى إستسلام اليابان في الحرب العالمية
أخبار دولية
2025-08-20
الصين تنظم عرضًا عسكريًا ضخمًا في ذكرى إستسلام اليابان في الحرب العالمية
ستنظم الصين عرضًا عسكريًا ضخمًا الشهر المقبل يشارك فيه عشرات الآلاف في قلب العاصمة بكين لإحياء ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان.
وقال مسؤولون عسكريون في مؤتمر صحفي إن مئات الطائرات بما في ذلك طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وكذلك معدات أرضية، والتي لم يسبق أن شوهد بعضها في الأماكن العامة من قبل، ستظهر في العرض العسكري.
وسيكون العرض العسكري الذي سيقام في الثالث من أيلول، وهو الثاني من نوعه منذ عام 2015 لإحياء ذكرى الاستسلام الرسمي للقوات اليابانية في عام 1945، عرضًا للقوة العسكرية الصينية في الوقت الذي يتابع فيه بعض جيرانها والدول الغربية بقلق استعراض جيش التحرير الشعبي الصيني لقوته منذ سنوات.
وسيشهد الرئيس الصيني شي جين بينغ استعراض "يوم النصر" الذي يستمر لمدة 70 دقيقة وتشارك فيه 45 فرقة من القوات في ميدان (تيان آن من) إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب وكبار الشخصيات مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حضر أيضًا استعراض عام 2015.
وكثفت السلطات الإجراءات الأمنية في وسط بكين منذ إجراء أول تدريبات واسعة النطاق على العرض العسكري في وقت سابق من الشهر الحالي، إذ أقامت نقاط تفتيش وحولت حركة المرور وأغلقت مراكز التسوق والمباني المكتبية.
