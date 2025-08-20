ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد إجتماع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب في مقابلة إذاعية: "إنهما يعدان لذلك"، مضيفًا أن "القتل" في الحرب يجب أن يتوقف.