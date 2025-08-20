وزير الدفاع الإسرائيلي يقرّ خطة السيطرة على مدينة ويطلب استدعاء 60 ألف جندي احتياط

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة.



وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس، إنّ الوزير يسرائيل كاتس "أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة". كذلك "وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة" ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.