عباس عراقجي: إيران لا يمكنها قطع علاقاتها مع وكالة الطاقة الذرية بشكل كامل

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران لا يمكنها قطع علاقاتها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.