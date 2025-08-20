السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية في بيان اليوم الأربعاء أنها منحت شركة فيستا جيت شهادة المشغل الأجنبي لتصبح أول شركة طيران خاص أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتشغيل رحلات داخلية في المملكة.