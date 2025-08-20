رئيس روسيا البيضاء: نسعى إلى توطيد العلاقات مع إيران في كل المجالات

نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تسعى إلى توطيد علاقاتها مع إيران في كل المجالات ‬بما يشمل "التعاون العسكري التقني".



وبحسب الوكالة، فإن بزشكيان أكد استعداد إيران لمساعدة روسيا البيضاء، التي يزورها، على "تخفيف أثر العقوبات الغربية غير القانونية".