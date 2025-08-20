البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب

دعا البابا ليو الكاثوليك وغيرهم إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوما للصوم والدعاء من أجل السلام في أوكرانيا والدول الأخرى التي مزقتها الحروب.



وقال البابا ليو: "فيما لا يزال كوكب أرضنا يعاني من جراح الحروب في الأرض المقدسة، وفي أوكرانيا، وفي مناطق أخرى كثيرة... أدعو جميع المؤمنين إلى جعل يوم 22 آب يوما للصوم والدعاء".