الكرملين: بوتين ناقش مع أردوغان التطورات الخاصة بأوكرانيا

وكالة: أنباء عن حريق قرب مطار تبريز في إيران

البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب