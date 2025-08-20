أخبار
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القسام أعلنت عن عملية نوعية جنوب شرق مدينة خانيونس
أخبار دولية
2025-08-20 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القسام أعلنت عن عملية نوعية جنوب شرق مدينة خانيونس
أعلنت كتائب القسام، أن "مقاتليها نفذوا عملية نوعية على موقع مستحدث للجيش الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة، باستخدام قوة مؤلفة من فصيل مشاة."
وأوضحت الكتائب أن "المقاتلين اقتحموا الموقع واستهدفوا دبابات الحراسة وعدد من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، ونيران الأسلحة الرشاشة."
أخبار دولية
أعلنت
عملية
نوعية
مدينة
خانيونس
التالي
روسيا: القادة الأوروبيون يقومون بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف ترامب حيال أوكرانيا
وكالة: أنباء عن حريق قرب مطار تبريز في إيران
السابق
