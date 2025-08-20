القسام أعلنت عن عملية نوعية جنوب شرق مدينة خانيونس

أعلنت كتائب القسام، أن "مقاتليها نفذوا عملية نوعية على موقع مستحدث للجيش الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة، باستخدام قوة مؤلفة من فصيل مشاة."



وأوضحت الكتائب أن "المقاتلين اقتحموا الموقع واستهدفوا دبابات الحراسة وعدد من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، ونيران الأسلحة الرشاشة."

