روسيا: القادة الأوروبيون يقومون بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف ترامب حيال أوكرانيا

اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القادة الأوروبيين بالقيام بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال ملف أوكرانيا.



وقال لافروف: "لم نر غير تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأميركي"، في إشارة إلى اجتماع ترامب الاثنين مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف "لم نسمع أي أفكار بنّاءة من الأوروبيين هناك".