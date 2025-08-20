لافروف: بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دون إشراك موسكو يمثّل "طريقا إلى المجهول"

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بحث أي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا يمثّل "طريقا إلى المجهول".



وقال لافروف للصحافيين إن "الغرب يفهم تماما أن بحث الضمانات الأمنية بشكل جدي من دون روسيا الاتحادية.. طريق إلى المجهول". وأضاف: "لا يمكن أن نوافق بأن يتم الآن اقتراح حل مسائل أمنية جماعية من دون إشراك روسيا الاتحادية".