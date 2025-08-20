وزير الخارجية الأردني يتهم إسرائيل بـ"قتل فرص السلام" في المنطقة

اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور روسيا حاليا، إسرائيل بـ"قتل فرص السلام" في المنطقة، بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للسيطرة على مدينة غزة.



وقال الصفدي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نرى الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بقتل الفلسطينيين وقتل فرص السلام في المنطقة، بل تمد صراعها أيضا إلى لبنان وسوريا".



وشجب "الواقع اللاإنساني الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في غزة"، مشيرا إلى رغبته في مناقشة "الجهود المبذولة لإنهاء" "المجازر والمجاعة" مع لافروف.



وأكد الصفدي أن "السلام هدف استراتيجي لنا جميعا، وهو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة".

