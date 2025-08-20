إردوغان لبوتين: تركيا تؤيد عملية سلام في أوكرانيا تجمع كل الأطراف

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن بلاده ستدعم عملية سلام في أوكرانيا تشارك فيها "كل الأطراف"، بحسب الرئاسة التركية.وأكّد إردوغان خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع بوتين أنه يتابع مجريات عملية السلام وأن تركيا ... تدعم التوجهات الرامية إلى إرساء سلام دائم بمشاركة كل الأطراف"، قاصدا أوكرانيا من دون أن يسميها.