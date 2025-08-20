مقتل قيادي في تنظيم الدولة الاسلامية بإنزال للتحالف الدولي في سوريا

قُتل قيادي عراقي من تنظيم الدولة الاسلامية خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر أمني.وأفاد المصدر بأن "قوات التحالف نفّذت عملية إنزال جوي استهدفت منزلا في بلدة أطمة"، القريبة من الحدود التركية، وأدت الى مقتل صلاح نومان، وهو "عراقي الجنسية وقيادي في تنظيم داعش".ووصف نومان بأنه "أحد أخطر المطلوبين لضلوعه في تنشيط وتحريك خلايا التنظيم داخل سوريا".ولم يصدر التحالف أي بيان بشأن العملية بعد. لكن ثلاثة شهود عيان بينهم مالك المبنى حيث أقام نومان، قالوا لوكالة فرانس برس إن العملية جرت فجرا واستمرت لنحو ساعتين، وتخللها تحليق طائرات وإطلاق رصاص.وبحسب التلفزيون الرسمي، فإنه لدى اقتحام المنزل، قفز القيادي المستهدف "من الشرفة إلى الحديقة الخلفية، لكنّ قوات التحالف طوّقت المكان وأطلقت النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور".وكان نومان يقيم مع والدته وعائلته في الطابق العلوي من مبنى مؤلف من طابقَين.وقال مصدر أمني عراقي، من دون الكشف عن هويته، لفرانس برس إن المستهدف هو شقيق قيادي بارز من تنظيم الدولة الإسلامية قتل عام 2020 بضربة للتحالف الدولي في محافظة دير الزور (شرق).