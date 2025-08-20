السلطة الفلسطينية: مخطط E1 الاستيطاني يحوّل الضفة الغربية إلى "سجون" ويقطع أوصالها

دانت السلطة الفلسطينية الأربعاء مصادقة إسرائيل على مخطط E1 الاستيطاني وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وهو يستدعي الاعتراف بفلسطين كدولة.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار "يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة".