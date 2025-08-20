ماكرون: العملية الإسرائيلية للسيطرة على غزة لن تؤدي سوى إلى كارثة

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا أن "الهجوم العسكري الذي تعده" إسرائيل، مع استدعاء ستين ألف عنصر احتياط للسيطرة على مدينة غزة، "لن يؤدي سوى الى كارثة فعلية للشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي.



واعتبر الرئيس الفرنسي على منصة اكس، أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة الى حرب دائمة"، مشيرا الى مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني.